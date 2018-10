Deutsche Verkaufscharts: Frischen Wind bringen diesmal nur die Nintendo-Systeme

Eigentlich ein ungewohntes Bild in den deutschen Videospielverkaufscharts. Zumeist befinden sich auf den Topplatzierungen der Nintendo-Switch- und 3DS-Charts Woche für Woche die gleichen Spiele. GfK Entertainment erfasst keine Digitalkäufe, was besonders die Switch-Charts einigermaßen ad absurdum führt.

In der letzten Woche aber steht mit Dark Souls Remastered ein neues Spiel auf Platz 2 der Switch-Charts. Wobei – neu? Eine weitere Eigenart der Switch. Auf Rang 1 bleibt Super Mario Party. In den 3DS-Charts kann sich Luigi’s Mansion den Platz an der Sonne sichern. Hier gelingt Luigi das Double, denn Luigi’s Mansion 2 landet in der Budgetversion „Selects“ auf Rang 2.

In den PS4-Charts und in den Xbox-One-Charts dominieren hingegen weiterhin Call of Duty: Black Ops 4 und FIFA 19, jeweils auf Platz 1 und 2. Soulcalibur VI kann sich als stärkster Neueinsteiger immerhin auf die Plätze 5 (PS4) und 6 (Xbox One) hochprügeln. In den PC-Charts bleibt Assassin’s Creed Odyssey vor Die Sims 4.