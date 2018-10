Deutsche Verkaufscharts: FIFA und Assassin’s Creed

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts legt Assassin’s Creed alles andere als eine Odyssey hin. In den deutschen PC-Charts landet Assassin’s Creed Odyssey auf Rang 1. In den Konsolencharts kommt es wegen der Einzellistung der zahlreichen Editionen nicht in den Olymp. In den PS4-Charts landen die Standard-, Gold- und Medusa-Edition auf den Rängen zwei, drei und sechs. In den Xbox-One-Charts auf den Plätzen drei bis fünf.

Ob aber gegen FIFA 19 überhaupt ein Kraut gewachsen wäre? Der EA-Fußballhit bleibt natürlich auf Rang 1 der deutschen PS4- und Xbox-One-Charts. In den Xbox-Charts schiebt sich Forza Horizon 4 zwischen FIFA 19 und Assassin’s Creed Odyssey.

Einzig in den Nintendo-Switch-Charts muss FIFA 19 gleich wieder die Krone abgeben. Mit der schmücken sich die Nintendo-Charaktere für Super Mario Party. Dahinter landet Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 19 geht nur noch mit Bronze ins Ziel. In den 3DS-Charts landet Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Selects auf Platz 1.

via GfK