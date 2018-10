2D-Shoot-’em-up Fast Striker erscheint im Oktober

Publisher eastasiasoft hat die Veröffentlichung des 2D-Shoot-’em-up Fast Striker von Entwickler NGDEV für den 17. Oktober auf PlayStation 4 und PS Vita angekündigt. Dank Cross-Buy schnuppert man sogar Switch-Luft, Shoot-’em-up-Fans können das Spiel so zuhause und unterwegs erleben. Eine physische Version des Spiels gibt es exklusiv bei PlayAsia.

Fast Striker ist ein rasantes Action-Shoot-’em-up, das sich vielen Eigenschaften aus den Klassikern des Genres aus den 80er-Jahren bedient und so ein Feuerwerk aus Sci-Fi-Action und visuellen Effekten abbrennt. Das Spiel legt großen Fokus auf das ausgeklügelte Score-System und die Spieler müssen es durch sechs unglaublich schwierige Level schaffen, unvergessliche Bosskämpfe bestreiten und über 40 einzigartige Gegnertypen besiegen – all das in 60 FPS.