Gamescom 2018: Das Line-up von Konami

Konami hat das Line-up für die bevorstehende Besuchermesse Gamescom bekanntgegeben. Vom 21. bis zum 25. August 2018 wird man in Köln am Stand A033 in Halle 8.1 neue spielbare Versionen zu gleich drei Games präsentieren, die da wären:

PES 2019

Zone of the Enders: The 2nd RUNNER: M∀RS

Hyper Sports R

In Halle 5 hat zudem an Stand E039 wie gewohnt Yu-Gi-Oh! einen eigenen Auftritt: