Shibuya 109: Ein ikonisches Wahrzeichen verschwindet

Wenn ihr jemals in Tokyo gewesen seid, dann kennt ihr Shibuya 109. Das „109“ ist ein großes Einkaufszentrum, das besonders von jungen Menschen gern besucht wird. Durch seine prominente Lage direkt gegenüber der Shibuya Station kennt es jeder, der Tokyo besucht.

Es ist aber so ikonisch, dass es auch sehr viele Menschen kennen, die Tokyo noch nicht besucht haben. In einigen Videospielen fand das „109“ seinen Platz, so zum Beispiel in The World Ends With You von Square Enix, auch wenn in diesem Spiel auf dem Logo eine „104“ prangt.

Nach etwa 40 Jahren verschwindet dieses Wahrzeichen nun. Das „109“-Schild soll einem neuen Zeichen weichen. Und wie dieses neue Zeichen aussehen wird, das entscheidet ein Design-Contest. Das Gewinner-Design ziert dann das Gebäude und als wäre dies nicht Belohnung genug, gibt es auch noch umgerechnet etwa 10.000 US-Dollar Prämie. Wenn ihr euch auch probieren wollt: Noch bis zum 20. Mai werden Einsendungen angenommen.

Die Bezeichnung „109“ ist übrigens ein Goroawase, ein japanisches Wortspiel. Es setzt sich zusammen aus tō (bedeutet 10) und kyū (bedeutet 9) – also Tōkyū. Wenn ihr das Gebäude nun gerne besuchen möchtet, aber kein Geld für die Reise habt: The World Ends With You wird in Bälde für Nintendo Switch neu aufgelegt!

Bildnachweis, via Kotaku, Wikipedia