Nintendo sucht Level-Designer für The Legend of Zelda

Stellenausschreibungen geben uns ab und zu kleine Einblicke, was hinter den Kulissen eines Spiele-Entwicklers vor sich geht. Aktuell sucht nun Nintendo Level-Designer für die The-Legend-of-Zelda-Reihe. Dabei wird verlangt, dass man an Events, Dungeons und Umgebungen arbeiten wird und diese auch implementieren kann. Auch vom Design von Gegnern ist die Rede. Kandidaten sollten dabei bereits Erfahrung bei der Entwicklung von Konsolen-Spielen haben und über gute Japanisch-Kenntnisse verfügen.

Dies kann natürlich als Indiz dafür gewertet werden, dass die Arbeiten am nächsten Ableger von The Legend of Zelda voranschreiten, was nach dem Erfolg von The Legend of Zelda: Breath of the Wild aber auch keine wirkliche Überraschung darstellen dürfte.

Was würdet ihr euch von einem Level-Designer für das nächste Zelda-Spiel wünschen? Breath of the Wild hat besonders im Hinblick auf Dungeons vieles anders gemacht als viele Vorgänger der traditionsreichen Spielereihe.

via Siliconera