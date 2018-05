Japanische Verkaufscharts: 7. Mai bis 13. Mai 2018

By

Es war eine sehr gediegene Verkaufswoche in Japan. Donkey Kong Country: Tropical Freeze konnte dank 25.000 verkaufter Einheiten die Spitze verteidigen. Die verbesserte Portierung des Originals hat es damit tatsächlich fertig gebracht, sich in nur zwei Verkaufswochen häufiger zu verkaufen als das Original für Wii U in seiner gesamten Lebensspanne.

01./01. [NSW] Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Nintendo) (¥5.980) – 25.886 / 114.307 (-71%)

02./02. [PS4] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 (Konami) {2018.04.26} – 15.172 / 179.432 (-62%)

03./05. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 12.966 / 2.310.403 (-57%)

04./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.383 / 1.532.201 (-57%)

05./03. [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit (Nintendo) (¥6.980) – 9.818 / 158.385 (-70%)

06./04. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) – 9.414 / 492.230 (-70%)

07./07. [PS4] God of War (Sony) {2018.04.20} (¥6.900) – 6.473 / 98.579 (-61%)

08./11. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.754 / 986.181 (-48%)

09./08. [PSV] Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 (Konami) {2018.04.26} – 5.580 / 79.882 (-65%)

10./10. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 4.597 / 1.721.235 (-61%)

11./09. [NSW] The Snack World: TreJarers Gold (Level 5) {2018.04.12} (¥5.980) – 4.318 / 78.956 (-66%)

12./13. [3DS] Pokémon Ultrasonne & Ultramond (Pokémon Co.) (¥4.980) – 3.125 / 1.631.988 (-52%)

13./23. [PS4] Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – Advanced Edition (Ubisoft) (¥6.000) – 2.581 / 51.295

14./12. [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 02: Robot Kit (Nintendo) (¥7.980) – 2.146 / 43.149 (-68%)

15./24. [PS4] Cities: Skylines – PS4 Edition (Spike Chunsoft) {2018.04.12} (¥5.400) – 1.977 / 27.066

16./15. [PS4] Far Cry 5 (Ubisoft) {2018.03.29} (¥8.400) – 1.960 / 133.748 (-55%)

17./20. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) (¥2.700) – 1.884 / 407.189 (-53%)

18./14. [NSW] 1-2-Switch (Nintendo) {2017.03.03} (¥4.980) – 1.866 / 443.548 (-66%)

19./16. [NSW] Arms (Nintendo) {2017.06.16} (¥5.980) – 1.714 / 405.118 (-61%)

20./21. [3DS] Detective Pikachu (Pokémon Co.) {2018.03.23} (¥4.980) – 1.637 / 79.050

Die Hardware-Verkaufscharts:

NSW – 31.720 (53.113)

PS4 – 17.688 (34.994)

3DS – 6.354 (10.785)

PSV – 2.229 (5.502)

XB1 – 168 (188)

via ResetEra