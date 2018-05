Japanische Demo zu Senran Kagura Burst Re:Newal

Im japanischen PlayStation Store findet sich nun eine Demo zum Senran-Kagura-Remake Senran Kagura Burst Re:Newal. Die Demo ist 2,17GB groß und erlaubt es, die Ninja-Mädchen der Hanzo-Akademie genauer unter die Lupe zu nehmen. Mit Asuka, Ikaruga, Katsuragi, Yagyuu und Hibari kann man sich entweder im „Mission Experience“-Modus dem Erlernen der Kampfgrundlagen gegen Asukas Rivalin Homura widmen oder im „Locker Room“-Modus den Mädchen geeignete Klamotten anziehen. Die Demo beinhaltet zudem das neue „Burst System“ und die Möglichkeit, die Hautfarbe zu ändern.

Das Remake übernimmt die Action aus dem ursprünglichen Sidescroller-Actionspiel und überträgt diese in eine 3D-Spielwelt. Nicht nur die Kämpfe und die Grafiken erfahren eine große Veränderung, sondern auch die Shinobi-Verwandlungen.

In diesem Ableger erlebt ihr die Handlung aus zwei unterschiedlichen Perspektiven und zwar aus der Sichtweise der „guten Shinobi“ und der „bösen Shinobi“, die in den Schatten leben. Somit enthält der Titel die Geschichten aus dem ersten Spiel, Senran Kagura: Shoujo-tachi no Shin’ei (Neulingen wird der Start mit diesem Ableger empfohlen), und aus dem zweiten Teil, Senran Kagura Burst: Guren no Shoujo-tachi.

Senran Kagura Burst Re:Newal ist bereits in Japan für PlayStation 4 erhältlich. In Europa und Nordamerika soll der Titel im Herbst für PlayStation 4 und für PCs erscheinen.

via Gematsu