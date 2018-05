Fantasy-Reiseführer: Willkommen in Arcadia Bay!

Lange Sandstrände, das Schreien der Möwen und eine sanfte Brise – für viele ist das die Beschreibung eines perfekten Urlaubs. Gleichzeitig soll es aber ruhig sein, idyllische Vegetation in Form von Nadelwäldern geben und möglichst kein Magnet für Tourismus sein? Wenn ihr euch hier angesprochen fühlt, ist Arcadia Bay genau das richtige Reiseziel für euch!

Die verschlafene Hafenstadt im Staate Oregon ist der ideale Ort für Menschen, die Ruhe suchen und wieder einen Draht zur Natur aufbauen wollen. So kann man seine inneren Batterien bei einem ausgedehnten Spaziergang am Strand aufladen und den warmen Sand zwischen seinen Zehen genießen. Übrigens bietet Arcadia Bays Küste einen unverwechselbaren Sonnenuntergang, den man keinesfalls verpassen sollte. Es lohnt sich eine kleine Wanderung zum Leuchtturm des Städtchens zu unternehmen, denn von dort aus hat man eine wunderschöne Aussicht.

Wen es in die Natur des nordamerikanischen Südwestens zieht, der ist in Arcadia Bay am richtigen Platz, denn neben vielen Wäldern gibt es einen wunderschönen Nationalpark. Im sogenannte Overlook Park gibt es nicht nur prächtige Douglasien zu bestaunen. Die Umgebung ist durchbrochen von idyllischen Seen, verträumten Pfaden und eindrucksvollen Felsformationen. Besonderes Highlight ist die Aussichtsplattform, von der man die gesamte Landschaft überblicken kann. Es gibt auch eine Vielzahl an Möglichkeiten, ein gemütliches Picknick zu machen. Im Sommer herrscht jedoch akute Waldbrandgefahr. Wer aber aufpasst und nichts Glühendes oder Brennendes wegwirft, braucht sich keine Sorgen zu machen!

Die Stadt selbst hat aber auch etwas zu bieten: Hungrige Mäuler sollten dringend einen Abstecher in das Two Whales Diner machen, denn dort gibt es die besten Pancakes und Eier mit Speck! Alternativ lohnt sich auch ein Besuch im beliebten Hip Bean Cafe. Abenteuerlustige können auch einen Blick auf American Rust riskieren, der Müllhalde Arcadia Bays. Für die Meisten klingt das jetzt vielleicht nicht so verführerisch, aber wer gerne sucht und sammelt, kann hier sehr glücklich werden. Vielleicht möchte der ein oder andere einfach mal so richtig die Sau rauslassen und etwas zertreten, verbeulen oder zerschmettern? Dem Schrott tut’s nicht weh und Brecheisen oder Baseballschläger gibt es dort zuhauf.

Besonders ist hier aber die Blackwell Academy hervorzuheben. Diese renommierte Privatschule zieht talentierte, junge Köpfe aus dem ganzen Land an und wird geschätzt für ihren Fokus auf Fotografie und Naturwissenschaft. Besonders bekannt ist die Schule auch für ihre erfolgreichen Sportmannschaften: Das Football-Team Bigfoots und die Mannschaft von Schwimmern mit Namen Otters. Angeblich gibt es unter den Schülern auch einen exklusiven Vortex Club. Für Außenstehende könnten besonders die Theaterauftritte der Blackwell Academy interessant sein, denn diese Schule beherbergt einige sehr talentierte Schauspieler. Vielleicht findet ein Stück gerade während eures Aufenthaltes statt?

