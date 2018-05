Charaktere aus Saiaku Naru Saiyaku Ningen ni Sasagu

By

Mittlerweile hat Kemco die offizielle Webseite zu Saiaku Naru Saiyaku Ningen ni Sasagu im Internet eröffnet und geht dabei ausführlicher auf den Prolog sowie auf die beiden Hauptfiguren Kuro und Hyouma ein. Die Visual Novel hat bereits die CERO-Bewertung „C“ erhalten und wird am 23. August in Japan für PlayStation 4 erscheinen.

Eine Geschichte, in der du an der Seite eines „unsichtbaren Mädchens“ lebst. Kuro ist ein unsichtbares Mädchen und Hyouma ist ein Junge, der nur unsichtbare Leute sehen kann. Um ihre Einsamkeit zu erleichtern, kommen sich die beiden näher und verbringen ihren Alltag zusammen. Doch eines Tages geschieht ein Unglück und die Welt zeigt den beiden ihre grausame Seite.

Parallelwelten, ein unsichtbares Mädchen, ein mysteriöses Verschwinden und eine allwissende Tafel. Kannst du das Geheimnis hinter der irrationalen Welt lösen und für ihre Errettung sorgen, bevor die totale Verzweiflung als Folge von wiederholter Zerstörung eintritt? Die Geschichte, voller Traurigkeit und Überwindung, beginnt mit einem Treffen, das noch nicht geschehen, aber für die Protagonisten unvermeidlich ist.

Die Formen von Kuro

Junge Kuro (gesprochen von Yume Takanashi):

Ein „unsichtbares Mädchen“, auf das der Protagonist Hyouma trifft, als er acht Jahre alt ist. Zu dieser Zeit war Kuro sechs Jahre alt. Ihre ausgestrahlte Atmosphäre ist sehr zerbrechlich. Diese Kuro ist schlau, aber irgendetwas ist mit ihr nicht in Ordnung.

Die Kuro mit dem Namen „Fuu“ (gesprochen von Yume Takanashi):

Eine Kuro, die gut aufgewachsen ist und daher keine geistigen Veränderungen zeigt. Sie stammt aus der Welt, in der Hyouma ein Eis mit dem Geschmack von Tofu bekam. „Fuu“ zeigt eine starke Entschlossenheit und ist die Führerin der anderen Kuros. Diese Form von Kuro ist sehr gefräßig.

Die Kuro mit dem Namen „Kina“ (gesprochen von Yume Takanashi):

Eine Kuro, die mit der Entschlossenheit aufwuchs, elegant und intellektuell zu werden. Sie stammt aus der Welt, in der Hyouma ein Eis mit dem Geschmack von „kinako“ (Sojabohnen) bekam. „Kina“ ist sehr intelligent und, im Vergleich zu den anderen Kuros, übermäßig ernst. Ihre Art zu sprechen zeugt ebenfalls von ihrer Reife.

Die Kuro mit dem Namen „Mii“ (gesprochen von Yume Takanashi):

Eine Kuro, die mit der Entschlossenheit aufwuchs, stark und stilvoll zu werden. Sie stammt aus der Welt, in der Hyouma ein Eis mit dem Geschmack von Miso bekam.“Mii“ spricht mit einem jungenhaften Ton und liebt es, aktiv zu sein. Auf den ersten Blick wirkt sie dickköpfig, aber gleichzeitig ist sie sehr empfindlich.

Die Kuro mit dem Namen „Natsu“ (gesprochen von Yume Takanashi):

Eine Kuro, die frei und unkontrolliert aufgewachsen ist. Sie stammt aus der Welt, in der Hyouma ein Eis mit dem Geschmack von Natto bekam. „Natsu“ ist egoistisch und spielt mit anderen. Sie sieht alles aus einer Perspektive, welche Hyouma und die anderen Kuros nicht besitzen.

Die Kuro mit dem Namen „Nyuu“ (gesprochen von Yume Takanashi):

Diese Kuro ist ruhig und unbeschwert aufgewachsen. Sie stammt aus der Welt, in der Hyouma ein Eis mit dem Geschmack von Sojamilch bekam. Ihre Art zu sprechen sowie ihre Gedankengänge sind träge. „Nyuu“ ist sehr entspannt und lässt sich von anderen Dingen nicht beeindrucken.

Die anderen Kuros (gesprochen von Yume Takanashi):

Die Geschichte von Saiaku Naru Saiyaku Ningen ni Sasagu spielt in fünf Welten, die den Spitznamen „Desaster-Welten“ besitzen. Diese Variationen von Kuro stammen von außerhalb dieser Welten. Sie besitzen alle eine andere Persönlichkeit und Erscheinung, aber sie haben alle ein gemeinsames Ziel: Sie wollen Hyouma ihre Hände entgegenstrecken, wenn sie ihm zum ersten Mal begegnen.

Hyouma

Der Protagonist in dieser Geschichte. Seit seinem achten Lebensjahr begann er die ersten Symptome zu spüren, die auf den Effekt hindeuten, dass er inzwischen keine lebendigen Wesen mehr sehen oder hören kann. Als er auf Kuro traf, normalisierte sich sein Leben wieder. Hyouma besitzt ein starkes Verantwortungsgefühl, allerdings fehlt seiner Persönlichkeit die Fähigkeit, sich anzupassen. Um Schwierigkeiten zu überwinden, entwickelt er allerdings Ideen und Überzeugungen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, welche Konsequenzen diese Taten auf sein Leben haben.

via Gematsu