Record of Grancrest War: Neue Details zum Spiel

Im März kündigte Bandai Namco Entertainment eine Videospiel-Umsetzung der Light-Novel-Reihe und des Pen-&-Paper-Rollenspieles Record of Grancrest War für PlayStation 4 an, worüber wir hier bereits berichteten. Nun enthüllte der Entwickler weitere Details über das Spiel, welche allerdings nicht ganz spoilerfrei sind.

Über Record of Grancrest War:

Record of Grancrest War ist das neueste Werk aus der Feder von Ryo Mizuno. Es handelt sich hierbei um eine kriegsbezogene Handlung, mit einer überwältigen Inszenierung, die die Herrschaft über einen Kontinent in den Mittelpunkt stellt. Die Geschichte spielt 25 Jahre nach den Ereignissen aus Record of Lodoss War. Eine Anime-Umsetzung der Reihe erfolgte im Januar 2018 und nun ist ein traditionelles Strategie-Rollenspiel in der Mache.

Auf dem Kontinent Atlatan stehen sich die beiden größten Mächte Fantasia Union und Factory Alliance gegenüber. Die Lords streiten sich um die Herrschaft und die sogenannten Crests, weswegen auf dem Kontinent ein Zeitalter der Schlachten und Kriege ausgebrochen ist. Theo, ein umherwandernder Ritter, erhofft die Kontrolle über die beiden Mächte zu gewinnen und den Kontinent zu vereinen.

An dieser Stelle wird die Schlüsselrolle der Entscheidungen des Spielers und die Entwicklung der Geschichte, so wie sie im Spiel dargestellt wird, vorgestellt. Zudem wird ein genauerer Blick auf die War-Command-Spielmechanik, in der ihr eure Einheiten befehligt, und die Fantasia-Union-Charaktere geworfen.

Die Darstellung des Handlungsverlaufes

Im Spiel zu Record of Grancrest War kann die historische Katastrophe, welche sich im Original-Werk ereignete, von den Aktionen des Spielers beeinflusst und somit geändert werden. Die Handlung kann entweder dem Verlauf des Anime oder des Original-Werkes folgen, aber es lässt sich ebenfalls ein Schicksal erzielen, welches zuvor noch nicht dagewesen ist.

Lassic David ist ein mutiger junger Lord, der voller Ehrgeiz steckt. Um Theos Herrschaftsgebiet für sich zu gewinnen, fordert er Theo zu einer Schlacht heraus. Lassics Schicksal wird nicht von ihm selbst bestimmt, sondern von den Entscheidungen und vorgenommenen Taktiken des Spielers.

Im Original-Werk und in der Animeumsetzung stirbt Villar Constance während des Artuk-Krieges, aber in der neuen Geschichte, die vom Spieler beeinflusst wird, hat er eine Chance zu überleben. Ziehe hinaus auf das Schlachtfeld und bilde eine neue Geschichte!

Befehlige deine Einheiten mittels des War-Command–Modes

Im War-Command-Mode ist es möglich seinen Einheiten Befehle zu erteilen, welche in Echtzeit ausgeführt werden und der Schlüssel zu Sieg oder Niederlage sein werden. Spieler können bis zu acht Einheiten befehligen und so die Kontrolle über das Schlachtfeld gewinnen.

Dieser Modus gibt zudem eine Veranschaulichung der Kampfsituation. Sie zeigt unter anderem an in welche Richtung sich die Gegner bewegen und wie die Affinität zwischen euren Einheiten und den gegnerischen Einheiten aussieht. Sie ermöglicht es jedem Spieler die Geschehnisse aus der Sicht eines Strategen zu bestreiten.

Ermittelt die Affinität der gegnerischen Seite durch die Statusanzeige, die unterhalb der Einheit angezeigt wird. Sobald die rote Affinitätsumrahmung des Feindes beschädigt ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit gewaltigen Schaden anzurichten.

Gestalte deine eigenen Strategien mit unterschiedlichen Befehlen, die abhängig von der Kampfsituation sind. Hierzu zählen Belagerungen, Zangenangriffe, sich eine Bresche durch die feindliche Linie schlagen, Nahkämpfe und mehr.

Nebenereignisse: Ein Muss für jeden Fan!

Im Record-of-Grancrest-War-Spiel besteht die Möglichkeit durch Nebenereignisse mehr über Theo und seine Gefährten zu erfahren. Erlebe hier ihren Alltag mit, der so nicht im Original-Werk vertreten ist.

Fantasia-Union-Charaktere

Villar Constance (Sprecher: Takahiro Sakurai)

Villar ist der Graf von Artuk, ein Gebiet, welches im Osten des Atlatan-Kontinents liegt. Gerüchten zufolge stimmt er nur Verträgen mit den attraktiven Schülerinnen der Magie-Universität zu. Da er Verträge als ungültig erklärt, sobald sie das Alter von 25 Jahren erreichen, um im Anschluss Verträge mit neuen Schülerinnen zu unterzeichnen, ist er auch bekannt als der Lüsterne Graf.

Margaret Odius (Sprecherin: Yuhko Kaida)

Margaret ist eine der Magierinnen, die für Villar arbeiten und spezialisiert auf Feuermagie. Sie ist eine Schönheit, die zum Rang Haupt-Magierin aufsteigt und tiefe Gefühle für Villar entwickelt.

Laura Hardry (Sprecherin: Chika Anzai)

Laura ist eine der Magierinnen, die für Villar arbeiten und spezialisiert auf Bewegungsmagie. Sie gehört zu der einflussreichen Hardry-Familie und ihre Eltern waren beide Magier. Schon von klein auf an hat sie gezeigt, dass sie Begabung für diese Berufung besitzt.

Helga Piarosa (Sprecherin: Yumi Uchiyama)

Helga ist eine der Magierinnen, die für Villar arbeiten und spezialisiert auf Heilungsmagie. Sie wird von Villar unter Vertrag genommen, da sie für ihre außerordentlichen Fähigkeiten und Schönheit gelobt wird. Neben ihrem beachtlichen Talent im Bereich der Heilungsmagie ist sie zudem bewandert in der Herstellung von Giften.

Colleen Messala (Sprecherin: Kaede Hondo)

Colleen ist eine der Magierinnen, die für Villar arbeiten. Als ausgezeichnete Trainingsmagie-Nutzerin ist sie im Besitz von vielen selbst hergestellten Zaubern. Von Villars Magierinnen ist sie die Netteste.

Petr (Sprecher: Taichi Ichikawa)

Petr ist ein Bauernkind, aber Lassic findet Gefallen an dem Jungen und bestellt ihn zu sich. Er zeigt wenig Gefühle und kaum jemand kann sein Herz bewegen. So fürchtet er nicht einmal den Tod.

Emma (Sprecherin: Minori Suzuki) und Luna (Sprecherin: Megumi Nakajima)

Die Zwillinge Emma und Luna sind die Töchter der Werwolfkönigin Kulala, die in der Werwolf-Ansiedlung in Artuk ihr Zuhause hat. Leider gibt es nicht genug potenzielle Bräutigame im Dorf und so stellen die beiden regelmäßig Bemühungen an Theo für sich zu gewinnen.

Die vorgestellte Sammleredition wird eine Kopie des Spieles, eine Sammlerbox, ein Kunstbuch, den originalen Soundtrack und eine Blu-ray-Disk enthalten. Wer Record of Grancrest War vorbestellt, erhält zudem herunterladbare Inhalte in Form der beiden, aus Record of Lodoss War bekannten, Charaktere Parn und Deedlit, die mit am Kampfgeschehen teilnehmen werden.

Record of Grancrest War wird am 14. Juni 2018 in Japan für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu, Famitsu