PopoloCrois erscheint im Mai für Smartphones in Japan

Am 8. Mai wird PopoloCrois: Narcia’s Tears and the Fairy’s Flute in Japan für Smartphones erscheinen, die auf iOS oder Android basieren. Die Mitteilung wurde von dem Entwickler Epics und von dem Publisher Sega mitgeteilt. Ab sofort ist es möglich, sich auf der offiziellen Webseite für das Spiel vorab registrieren zu lassen.

Prinz Pietro und Waldhexe Narcia sind erwachsen geworden und sehen sich erneut großen Missionen gegenüber. In 3D will Narcia’s Tears and the Fairy’s Flute eine emotionale Geschichte von Liebe und Freundschaft erzählen, begleitet von intensiven Kämpfen. Die beiden treffen auf Zamad, einen Gläubigen aus dem heiligen Land Bilca Village.

via Gematsu