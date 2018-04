Opening-Video zu Fate/Extella Link veröffentlicht

By

Marvelous hat das Opening zu Fate/Extella Link veröffentlicht. Der Theme-Song „Justice“ wird von der japanischen Sängerin Aya Ito, besser bekannt als Luna Haruna, gesungen.

Für Fate/Extella Link wurde das bekannte Kampfsystem aus dem Vorgänger überarbeitet. Zu den 16 bekannten Servants aus Fate/Extella: The Umbral Star gesellen sich weitere spielbare Charaktere hinzu. Der Master wird vom Spieler kontrolliert. Ihr bestimmt über das Geschlecht des Protagonisten, gebt ihm einen Namen. Die Kleidung der Spielfigur erinnert an die Uniform eines Soldaten. Was hält das Schicksal für den Helden bereit?

Kürzlich wurde mit Karl dem Großen wieder ein neuer spielbarer Servant vorgestellt. Fate/Extella Link erscheint für PlayStation 4 und PlayStation Vita am 7.Juni in Japan.

via Gematsu