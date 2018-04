Neues The Legend of Dark Witch angekündigt

Inside System arbeitet derzeit an einem neuen Titel der „The Legend of Dark Witch„-Serie. Das Spiel soll 2018 in Japan erscheinen, doch weder der Titel noch die Plattformen sind bisher bekannt. Zur Zeit findet ein Designwettbewerb statt, der ein neues Kostüm für den Hauptcharakter Blad hervorbringen soll. Blad wird Fans der 2D-Plattformer-Spiele noch als ein Boss bekannt sein. Das Gewinnerdesign soll letztendlich ins Spiel übernommen werden und der Künstler einen Platz in den Credits erhalten.

Mitmachen kann man bis zum 20. Mai 23:59 Uhr japanischer Zeit über Twitter und pixiv, wenn man Blad im eigens designten Kostüm zeichnet und den Hashtag #魔神少女ブラッド衣装コンテスト nutzt. Nicht jugendfreies Material sowie unmoralische und rechtlich geschützte Designs sind vom Wettbewerb ausgeschlossen. Erlaubt sind hingegen auch mehrere Designvorschläge. Der Gewinner wird auf der offiziellen Seite erwähnt und erhält neben oben genanntem Auftritt im Spiel auch einen Download-Code für das fertige Spiel.

Das letzte Spiel der „The Legend of Dark Witch“-Reihe erschien im Dezember 2017 für Nintendo 3DS mit dem Namen The Legend of Dark Witch 3: Wisdom and Lunacy. Ursprünglich startete die Reihe mit starker Anlehnung an die Mega-Man-Spiele. Als Action-2D-Plattformer folgte The Legend of Dark Witch der bekannten Formel. Zunächst suchte man sich ein Level aus, besiegte den Boss, erhielt seine Waffe und so weiter und so fort.

Mit dem zweiten Teil fügte man weitere Gameplay-Elemente wie die starke Revenge Magic hinzu, die bei erhaltenem Schaden aktiviert werden konnte. In Teil drei warf man hingegen altbekannte Element über Bord, um ein optimierteres und einfacher zu erlernendes System zu schaffen. Neben den drei Hauptteilen umfasst die „The Legend of Dark Witch“-Serie noch die Spin-off-Titel Dark Witch Music Episode: Rudymical, ein Rhythmusspiel für mobile Geräte und später auch für Nintendo Switch, und Brave Dungeon, ein Dungeon-Crawler-RPG für Nintendo 3DS, das zusammen mit dem Card-Battle-Spiel Dark Witch’s Story: Combat auch für Nintendo Switch erschienen ist.

Unten ein Trailer zu The Legend of Dark Witch 3: Wisdom and Lunacy.

via Gematsu