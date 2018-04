Dragon Quest XI für Switch lässt weiter auf sich warten

In einem Interview mit Gamespot während der PAX East 2018 in Boston redete Dragon-Quest-XI-Producer Hokuto Okumoto über die Schwierigkeiten mit der Umsetzung des Spiels für Nintendo Switch. Seit Sommer letzten Jahres ist das klassische JRPG bereits für PS4 und Nintendo 3DS in Japan erhältlich. Auf die versprochene Nintendo-Switch-Version müssen Fans weiter warten.

Diese sei weiterhin in Entwicklung, so Okumoto, doch es gibt Probleme mit der Version der Unreal Engine, die für Dragon Quest XI benutzt wurde. Es scheint, dass die ursprüngliche Engine für Nintendo Switch nicht genutzt werden kann und geupdatet werden muss. Dies führte zu unvorhergesehenen Problemen in der Entwicklung. Okumoto vermutet, dass die Entwicklung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Was den Release im Westen betrifft, sprach Okumoto an, dass man diesen durchaus verzögerte wegen der Switch-Version. Sowohl PlayStation-4-, als auch Nintendo-Switch-Version sollten zur gleichen Zeit im Westen erscheinen, doch letztendlich musste man sich dagegen entscheiden.

Natürlich wollte man beide Versionen zum gleichen Zeitpunkt im Westen veröffentlichen, sagte Okumuto, doch die ungewisse Lage zwang das Japan-Team dazu, mit der Lokalisierung für PlayStation 4 und Steam zu beginnen. Man wollte und konnte die Fans im Westen nicht länger warten lassen.

Nichtsdestotrotz kann man sich im Westen auf Dragon Quest XI freuen, denn für PlayStation 4 und PCs wurde der 4. September veranschlagt*.

via Gematsu