Deutsche Verkaufscharts: Far Cry 5 bleibt ungeschlagen

In den deutschen Videospielverkaufcharts bleibt Far Cry 5 weiter das Spiel der Stunde. Auch in der dritten Verkaufswoche dominiert der Ubisoft-Titel alle Charts. Auf PS4, Xbox One und PCs bleibt Far Cry 5 auf Platz 1. Die „Gold Edition“ des Spiels kann sogar auf Rang 2 der Xbox-One-Wertung vorrücken. In den PS4-Charts landet die Sonderedition auf Rang 3 hinter Minecraft. In den PC-Charts gehört Die Sims 4 Silber.

Nintendo-Switch-Fans setzen mit Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Odyssey auch auf die Titel der Vorwoche. In den 3DS-Charts entthronen die ehemaligen Thron-Inhaber Pokémon Ultrasonne und Ultramond diesmal Super Mario 3D Land Selects, das nun auf Rang 3 landet.

via GfK