NIS America veröffentlicht neue Lokalisierung von Ys VIII

NIS America veröffentlicht nun die angekündigte Neulokalisierung von Ys VIII: Lacrimosa of Dana für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die Patches, die 1,16 Gigabytes groß für PlayStation 4 und 279 Megabytes groß für PlayStation Vita sind, enthalten Änderungen am Skript, an Gegenstandsnamen, Spielbegrifflichkeiten, Monster- und Bossnamen und Textgrafiken. Zudem wurde der englische Dialog komplett neu aufgenommen.

Bei Besitzern der physischen PlayStation-Vita-Version wird der Patch auf der Speicherkarte gespeichert und damit auch der vorherige Patch überschrieben. Sollte man die digitale PlayStation-Vita-Version besitzen, wird das Spiel etwas mehr Speicherplatz benötigen.

Ys VIII: Lacrimosa of Dana erschien am 12. September 2017 in Nordamerika und am 15. September 2017 in Europa für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Versionen für PCs und Nintendo Switch sind derzeit in Arbeit. Die PC-Fassung wird die neue Lokalisierung bereits enthalten, genaue Details zur Nintendo-Switch-Version sind derzeit nicht bekannt.

