Dragon Ball FighterZ wird zwei Millionen Mal ausgeliefert

Bandai Namco gibt bekannt, dass Dragon Ball FighterZ seit Release bereits zwei Millionen Mal ausgeliefert und digital verkauft wurde. Somit wird das von Arc System Works entwickelte Kampfspiel der Titel des Dragon-Ball-Franchise, welcher diese Marke am schnellsten erreicht hat.

Das Spiel erschien am 26. Januar 2018 in Nordamerika, Europa und Südostasien für PlayStation 4, Xbox One und PCs, in Japan und Asien erschien das Spiel kürzlich am 1. Februar 2018. Habt ihr zu den Verkaufszahlen beigetragen und prügelt euch schon mit zahlreichen Kontrahenten? Weitere Infos zum Spiel findet ihr in unserem Newsarchiv!

via Gematsu