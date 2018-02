Die nächste Nintendo-App heißt Mario Kart Tour

Als Nintendo bekanntgegeben hat, ins Mobile-Gaming einzusteigen, waren viele Fans misstrauisch. Was für Anleger längst überfällig war, bedeutete für einige Fans den Untergang des Nintendo-Landes. Super Mario und Co. fortan auf dem Smartphone? Dann könne es wohl nicht mehr lange dauern, bis das klassische Nintendo-Gaming wegfällt. Einige Monde später ist das dank Nintendo Switch, Super Mario Odyssey und Zelda: Breath of the Wild keine kommunizierte Befürchtung mehr.

Stattdessen ist Mobile-Gaming für Nintendo ein solides Standbein geworden, das in Zukunft natürlich auch weiterhin eines bleiben soll. In der schnelllebigen Mobile-Welt funktioniert das mit anhaltendem Support, aber vor allem auch mit neuen Apps. Die neueste App heißt Mario Kart Tour – Mario Kart für Smartphones also. Das gab Nintendo heute bekannt, ohne allerdings weitere Details zu nennen. Das Spiel soll im neuen Fiskaljahr erscheinen, also bis spätestens 31. März 2019.

Wie wichtig Mobile-Gaming für Nintendo geworden ist, zeigt die nachfolgende Statistik von Analyst Daniel Ahmad. Während Miitomo nicht mehr als ein erstes Vorfühlen war, fiel der Startschuss mit Super Mario Run Ende 2016. Das weniger heruntergeladene, aber finanziell erfolgreichere Fire Emblem Heroes wird noch heute sehr aktiv unterstützt. Mit Animal Crossing: Pocket Champ erlebt die Sparte seit Ende 2017 wieder ein Aufleben. Seit Super Mario Run hat Nintendo durch Mobile-Games quartalsweise mindestens 50 Millionen Euro Einnahmen zu verzeichnen.