Zwei PS4-Modelle zu The Caligula Effect: Overdose

Sony Interactive Entertainment Japan Asia und FuRyu haben gemeinsam zwei neue PlayStation-4-Modelle angekündigt, die sich auf das Videospiel The Caligula Effect: Overdose beziehen und am 17. Mai in Japan veröffentlicht werden. Diese besonderen Versionen können ab sofort über den Sony Store vorbestellt werden, wobei zwei unterschiedliche Fassungen zur Auswahl stehen. Die Edition „μ Version“ zeigt μ, während man auf der Edition „Extreme Version“ eine Chibi-Illustration von Aria und μ sieht. Beide Modelle gibt es in einer 500-GB- und in einer 1-TB-Variante.