Termin für The Witch and the Hundred Knight 2 bekannt

NIS America hat den Veröffentlichungstermin von The Witch and the Hundred Knight 2 genannt. In Europa erscheint das Videospiel am 30. März für PlayStation 4, in Nordamerika bereits am 27. März.

Neben der herkömmlichen Fassung wird es eine limitierte Edition geben, die zum Spiel den offiziellen Soundtrack, ein gebundenes Kunstbuch, einen Stressball (in der Form von Hundred Knight) und neue Anstecker enthält.

Folgt Hundred Knight in ein neues Abenteuer, durch eine Welt, die von Hexen verwüstet wird. Junge Mädchen werden von einer kuriosen Erkrankung befallen, die sie in Hexen verwandelt. Diese Damen sind für das Chaos in Kevala verantwortlich. Im zweiten Teil wird Hundred Knight von zwei Schwestern begleitet. Amalie gehört zu einer Organisation, die gegen die Hexen kämpft. Chelka ist die Hexe, die in Amalies jüngerer Schwester, Milm, erwacht ist. Eure Aufgabe lautet, Kevala zu erkunden und die beiden Schwestern vor einem Unglück zu bewahren.

Durchsucht verschiedene Dungeons, in denen Monster und Bösewichte leben, nach Ausrüstungen, die über eine legendäre Kraft verfügen. Verstärkt eure Kräfte durch „Tochkas“ und „Facets“, die euch einen Vorteil in den Kämpfen verschaffen. Verbindet die Attacken verschiedener Waffen, die mit einem einzigartigen Kampfsystem verbunden sind. Das Schicksal von Kevala ruht in euren Händen, tapfere Ritter.

Euch stehen sechs „Facets“ zur Auswahl, zwischen denen ihr wechseln könnt, um den Ausgang eines Gefechts zu verändern. Die Funktion „Ope Time“ schadet euren Feinden und füllt eure „GigaCalories“ auf. Für eine kurze Zeit aktiviert ihr durch „Third Eye“ die wahren Kräfte von Hundred Knight.

via Gematsu