Shinobi Refle: Murasaki wird ein DLC-Charakter

Marvelous erweitert Shinobi Refle: Senran Kagura mit einem neuen Charakter, der über einen DLC eingefügt wird. Es handelt sich dabei um Murasaki, die ab dem 18. Januar als Download zur Verfügung stehen wird. Das Mädchen zieht es vor, in ihrem Zimmer zu bleiben und negativen Gedanken nachzugehen. Doch nun hat sie wohl den Entschluss gefasst, nach draußen zu gehen. Dabei wendet sie sich mit einem Auftrag an den Spieler.

In Japan ist Shinobi Refle: Senran Kagura für Nintendo Switch via eShop erhältlich. In der Basisversion befindet sich Asuka als Hauptfigur. Inzwischen ist auch Yumi als DLC verfügbar.

via Gematsu