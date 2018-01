Pure Wish enthüllt Song of Unleash für PS4 und PCs

Pure Wish hat den Titel Song of Unleash enthüllt, der Anfang 2019 in Japan für PlayStation 4 und für PCs erscheinen soll. Das Spiel gehört zu der Serie, zu der das bisher veröffentlichte Spiel Song of Memories zählt. Die Version für Steam wird weltweit erscheinen, die Fassung für PlayStation 4 wurde erst einmal nur für Japan angekündigt. Allerdings plant die Firma, diese Version und weitere Plattformen ebenfalls im Westen zu bedienen.

Die Handlung spielt sieben Jahre nach dem Vorfall „Utanami“ aus Song of Memories, wobei die Charaktere aus diesem Titel in Song of Unleash auftauchen werden. Euch erwartet eine herzzerreißende Geschichte mit süßen, kleinen Schwestern.

Ein ruhiger Tag im Frühling. Der Protagonist erwacht in einem Bett im Krankenhaus. Er weiß nicht, wer er ist und wieso er sich in einem Krankenhaus befindet. Verwirrt versucht er etwas über seine Identität zu erfahren, als plötzlich vier Mädchen vor ihm stehen. Kaede Takanashi bezeichnet sich selbst als kleine Schwester des Protagonisten, Ayana Sakura sagt eine enge Freundin von Kaede und ihm zu sein, Aoi Hazuki behauptet die „wahre Schwester“ zu sein und Mashiro Hinoue gibt nicht viele Details preis, aber sie nennt den Helden „großen Bruder“.

Die drei Mädchen, welche alle behaupten, seine kleine Schwester zu sein, sind nicht miteinander verwandt. Welche von ihnen ist seine wirkliche Schwester? Der Blick des verwirrten Protagonisten fällt auf sein Smartphone. Er schaltet das Gerät an, wodurch eine Projektion von vier Mädchen aktiviert wird, die er zuvor noch nie gesehen hat, die sich allesamt als „kleine Schwestern“ vorstellen. Nun schlagen ihm die Mädchen vor, dass er seinen Nachnamen überprüfen soll, der auf einem Schild im Krankenhaus angebracht ist. Er blickt auf den Namen und dann…

Die offizielle Webseite findet ihr bereits im Internet.

via Gematsu