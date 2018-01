One Piece: Bounty Rush erscheint im Westen

Bei One Piece: Bounty Rush handelt es sich um ein Free-to-Play-Spiel, welches in Japan für iOS und Android bereits verfügbar ist. In dem Spiel kontrolliert ihr ein vierköpfiges Team und tretet gegen andere Spieler an. Euer Ziel besteht darin, so viele Berries wie möglich einzusammeln und zu gewinnen. Dabei stehen euch folgende Klassen zur Auswahl:

Fighter: Überwältigt seine Gegner mit seiner Geschwindigkeit

Warrior: Robust und Stark

Supporter: Unterstützt sein Team mit bestimmten Fähigkeiten

Shooter: Schießt aus weiter Entfernung

Swordsman: Schlitzt sich durch die Menge

Falls ihr mehr über das Spiel erfahren möchtet, könnt ihr dies auf der offiziellen Webseite machen.

via Gematsu