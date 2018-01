By

Sony feiert die Veröffentlichung des neuesten Monster-Hunter-Spiels für PlayStation 4 und widmet dem Rückkehrer ein eigenes Hardware-Paket. Gemeinsam mit Capcom veröffentlicht man eine PS4 Pro mit 1 TB Speicher und einer schicken Abbildung des Feuerdrachen Rathalos. Zu der Konsole gehört auch ein Dualshock-4-Controller mit passendem Artwork. Das Gerät erscheint in limitierter Auflage am 26. Januar 2018 in Europa.

via PlayStation Blog