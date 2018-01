Etliche neue Bilder zu BlazBlue: Cross Tag Battle

Arc System Works hat die offizielle japanische Webseite zu BlazBlue: Cross Tag Battle mit über 90 Bildern versehen, die euch weitere Eindrücke aus dem Fighting Game präsentieren. Eine Auswahl dieser Aufnahmen findet ihr in diesem Artikel.

Im Hauptspiel befinden sich 20 Kämpfer als Basisteam, dazu sollen sich noch 20 weitere Kämpfer gesellen, die über DLCs eingefügt werden. Die erste Figur aus diesem Angebot ist Blake Belladonna. Die weiteren DLC-Figuren wurden noch nicht enthüllt. Zu den enthaltenen Charakteren gehören Ragna the Bloodedge, Jin Kisaragi, Rachel Alucard, Noel Vermillion, Azrael, Iron Tager, Makoto Nanaya, v-No.13, Es und Hazama aus BlazBlue, Yu Narukami, Chie Satonaka, Yukiko Amagi und Yosuke Hanamura aus Persona 4 Arena Ultimax, Hyde, Waldstein, Gordeau und Linne aus Under Night In-Birth sowie Weiss Schnee und Ruby Rose aus RWBY.

In Japan soll der Titel am 31. Mai für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs erscheinen, in Nordamerika soll die Veröffentlichung am 5. Juni stattfinden.

via Gematsu