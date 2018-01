Digimon ReArise erscheint für Smartphones in Japan

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift V-Jump hat den Titel Digimon ReArise enthüllt, der noch in diesem Jahr in Japan für Smartphones erscheinen soll. In diesem Rollenspiel baut man Freundschaften zu den Digimon auf, deren Design von Katsuyoshi Nakatsuru stammt. Der Spieler bewegt sich in einer Stadt, die sich „Digi-Town“ nennt, und beschäftigt sich dort mit den Digimon, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Allerdings lauert eine Bedrohung, die nicht nur die Welt der Digimon, sondern auch die reale Welt gefährdet.

via Gematsu