Deutsche Verkaufscharts: Die Digimon-Story geht weiter

Die Digimon-Story ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Mit Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory geht Bandai Namco zurück in die Welt von „Cyber Sleuth“ und erzählt die Geschichte aus einer anderen Perspektive. Hacker’s Memory sorgt erstmals in diesem Jahr für Bewegung in den deutschen Verkaufscharts und steigt auf Platz 2 der deutschen PlayStation-4-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ein. Die Digimon bringen zwischen Call of Duty: WWII (Platz 1) und FIFA 18 (Platz 3) Farbe ins Spiel.

Xbox-One-Spieler bleiben hingegen ihren Vorwochen-Favoriten treu. Call of Duty: WWII und Assassin’s Creed Origins landen auf den vordersten Plätzen. Die PC-Charts werden erneut von Die Sims 4 und Grand Theft Auto V angeführt, dahinter fährt der Landwirtschafts-Simulator 17 mal wieder Bronze ein.

In den Nintendo-Charts tut sich wenig. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) und Mario Party: The Top 100 (3DS) bleiben an der Spitze. Dahinter landet jeweils Super Mario Odyssey sowie Pokémon Ultrasonne.