Deutsche Verkaufscharts: Bewegung nur auf dem PC

Die deutschen Verkaufscharts zeigen sich auch in der neuen Woche wieder träge. Keinen einzigen Neueinsteiger vermelden die deutschen PS4-, Xbox-One- und Nintendo-Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Auf PlayStation 4 verteidigt Call of Duty: WWII seinen ersten Platz einmal mehr vor FIFA 18, in den Xbox-One-Charts gelingt dieses Kunststück vor Assassin’s Creed Origins. Auf Nintendo Switch landet Kario Kart 8 Deluxe erneut vor Super Mario Odyssey.

Auf Nintendo 3DS allerdings kann sich Mario Party: The Top 100 auf den ersten Platz schieben. Pokémon Ultrasonne und Ultramond hatten diesen Platz lange inne, fallen aber nun auf Platz 2 und 3 zurück. In den PC-Charts allerdings gibt es Bewegung. Das Wimmelbildspiel Dark Parables: Die Schwanenprinzessin und der Lebensbaum ist auf Platz 4 der beste Neueinsteiger der Woche. Roads of Rime: New Generations landet auf Platz 10. Ganz oben stehen einmal mehr Die Sims 4 und GTA V.