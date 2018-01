Anata no Shikihime Kyouikutan: Vorstellung von Liliati

By

Nippon Ichi Software hat mit einer neuen Serie von Videos begonnen, die euch die Hauptcharaktere aus Anata no Shikihime Kyouikutan (Your Four Knight Princesses Training Story) vorstellen. Den Auftakt macht die Prinzessin Liliati, die über das Königreich Alixarn herrscht.

Liliati (gesprochen von Ayane Sakura):

Eine Prinzessin, die als Anführerin dem Königreich Alixarn dient. Sie ist eine fröhliche Person, aber über komplizierte Angelegenheiten zerbricht sie sich nicht gerne den Kopf. Aufgrund ihrer herzlichen Persönlichkeit ist sie bei den Soldaten und den Bewohnern sehr beliebt.

Zu ihren Angriffen gehören „Dash Attack“ und „Axe Throw Attack“. Mit ihrer Geschwindigkeit überrennt sie ihre Gegner und durchbricht dadurch eine feindliche Umzingelung. Baut Liliati vor einem Wurf mit ihrer Axt Kraft auf, richtet sie einen höheren Schaden an.

In Japan erscheint der Titel am 8. März 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PlayStation Vita.

via Gematsu