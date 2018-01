A.O.T. 2: Neuer Trailer zeigt „das Leben in den Orten“

Koei Tecmo hat einen neuen Trailer zu Attack on Titan 2 veröffentlicht, der euch das „Leben in den Orten“ vorstellt. Nach aufregenden Kämpfen und zur Vorbereitung auf kommende Kämpfe könnt ihr euch hinter sichere Mauern zurückziehen, in denen ihr unter anderem das Titanen-Forschungszentrum besucht und gewonnene Ressourcen und Materialien im Regiment-Store einsetzt. Lest mehr über das, was ihr in den Orten erleben könnt, in diesem älteren Newsbeitrag.

A.O.T. 2 erscheint am 20. März für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs.