Veröffentlichungstermine für Persona 3 und 5: Dancing

Atlus hat die Veröffentlichungstermine von Persona 3: Dancing Moon Night und Persona 5: Dancing Star Night bekanntgegeben. Beide Titel sollen in Japan am 24. Mai 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Neben der gewöhnlichen Version wird es in Japan besondere Editionen geben. Zu diesen gehören die Fassungen „Persona Dancin’ All-Star Triple Pack“ für PlayStation 4 und „Persona Dancin’ Deluxe Twin Plus“ für PlayStation Vita.

Folgende Inhalte befinden sich in diesen beiden Versionen:

„Persona Dancin’ All-Star Triple Pack“ für PlayStation 4 (16.880 Yen, circa 125 Euro):



eine physische Version von Persona 3: Dancing Moon Night für PlayStation 4

eine physische Version von Persona 5: Dancing Star Night für PlayStation 4

eine digitale Version von Persona 4: Dancing All Night für PlayStation 4 mit einer verbesserten Auflösung, allerdings gibt es derzeit noch keine Pläne, diesen Titel als eigenständiges Spiel für PlayStation 4 zu veröffentlichen

hat man sich DLC der PlayStation-Vita-Version von Persona 4: Dancing All Night bereits im japanischen PlayStation Store gekauft, werden diese in der PlayStation-4-Fassung verfügbar sein

beide Versionen von Persona 4: Dancing All Night unterstützen die Cross-Save-Funktion nicht

weiterhin ist in diesem Paket der komplette Soundtrack enthalten, der aus über 60 Liedern besteht

der gesamte Inhalt befindet sich in einer Box, die von Shigenori Soejima gestaltet wurde

„Persona Dancin’ Deluxe Twin Plus“ für PlayStation Vita (15.780 Yen, circa 117 Euro):



eine physische Version von Persona 3: Dancing Moon Night für PlayStation Vita

eine physische Version von Persona 5: Dancing Star Night für PlayStation Vita

ein Set bestehend aus verschiedenen Kostümen im Wert von 2.400 Yen

weiterhin ist in diesem Paket der komplette Soundtrack enthalten, der aus über 60 Liedern besteht

der gesamte Inhalt befindet sich in einer Box, die von Shigenori Soejima gestaltet wurde

Zu den erwähnten Kostümen gehören die folgenden Outfits: