Neuerscheinungen im Monat Dezember 2017

Fehlt euch gelegentlich die Übersicht zum Erscheinungstermin neuer Spiele im ganzen Wirbel um neue Ankündigungen, Verschiebungen und Dementierungen? Kein Problem, denn mit unserer Reihe “Neuerscheinungen” bekommt ihr zu jedem Monatsbeginn die Neuerscheinungen jenes Monats auf dem Silbertablett serviert.

Auch im letzten Monat dieses Jahres sind noch Highlights zu erwarten. Direkt am 1. Dezember geht Xenoblade Chronicles 2 (Switch) an den Start. Den nächsten Titel gibt es am 8. Dezember mit Tokyo Xanadu eX+ (PS4, PC). Tags darauf, am 9. Dezember, steht LocoRoco 2 Remastered (PS4) zum Verkauf bereit.

Auch in der Monatsmitte wartet man noch mit Neuerscheinungen auf. Am 12. Dezember erscheint Okami HD (PS4, PC, Xbox One), am 15. Dezember folgt eine weitere Portierung von Zero Escape: The Nonary Games (PS Vita).

Am Ende des Jahres gibt am 22. Dezember einen letzten Gruß von Nintendo mit Mario Party: The Top 100 (3DS), den tatsächlichen Abschluss des Jahres macht SeaBed (PC) am 26. Dezember.

Was sind eure Must-Haves im Dezember?

Nachfolgend findet ihr noch einmal sämtliche Neuerscheinungen im Überblick!