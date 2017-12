Neue Digimon für Digimon Story: Hacker’s Memory

Vor wenigen Tagen eröffnete der offizielle japanische Twitter-Account zu Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker’s Memory eine Kampagne über die soziale Plattform. Die Fans sollten einen bestimmten Tweet teilen, um vier neue Digimon über ein kostenloses Update in das Hauptspiel einzufügen. Das Ziel lag bei 2.018 Retweets, die bis zum 5. Januar erreicht werden sollten. Natürlich ist diese Anzahl schon längst überschritten. Bandai Namco hat allerdings noch kein Datum für das kommende Update genannt.

Das Spiel erschien für PlayStation 4 und PS Vita in Japan am 14. Dezember 2017, der Release in Nordamerika und Europa folgt am 19. Januar 2018.

