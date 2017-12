Miles Edgeworth investigiert weiterhin auf Mobilgeräten

By

Nachdem Capcom erst kürzlich Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth für iOS und Android in Japan veröffentlichte, folgt nun auch schon der zweite Streich. Jetzt ist auch Ace Attorney Investigations 2 in Japan via App Store und Google Play erhältlich.

Im App Store kann die erste Episode umsonst herunterladen werden. Die weiteren Kapitel sind dann kostenpflichtig erhältlich. Über Google Play muss der Titel komplett bezahlt sein, um dann vollständig heruntergeladen werden zu können. Ace Attorney Investigations 2 wurde 2011 in Japan für Nintendo DS veröffentlicht, schaffte es aber nie in den Westen. Die Handlung findet chronologisch direkt nach dem Vorgänger statt.

via Gematsu