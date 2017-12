Miles Edgeworth investigiert auf Mobilgeräten

By

Capcom hat Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth für iOS und Android in Japan veröffentlicht. Erwirbt man das Spiel via App Store, kann man die erste Episode sogar umsonst herunterladen. Die weiteren Kapitel sind dann kostenpflichtig erhältlich. Über Google Play muss der Titel komplett bezahlt und vollständig heruntergeladen werden.

Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth wurde 2009 in Japan für Nintendo DS veröffentlicht und ein Jahr später auch in Nordamerika und Europa. Die Handlung ist zwischen Phoenix Wright: Ace Attorney – Trials and Tribulations und Apollo Justice: Ace Attorney angesiedelt.

via Gematsu