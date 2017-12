Fighting EX Layer: Teaser für neuen spielbaren Charakter

Entwickler ARIKA hat einen neuen Teaser-Trailer zu Fighting EX Layer veröffentlicht. Der Titel war einige Monate lang nur als „Mysterious Fighting Game“ bekannt und wurde im November endlich konkret vorgestellt. Der neue Teaser-Trailer deutet die baldige Vorstellung eines neuen spielbaren Charakters an: Blair Dame.

Sie wäre der achte vorgestellte, spielbare Charakter nach Kairi, Shirase, Garuda, Skullomania, Darun Mister, Allen Snider und Doctrine Dark. Am 11. Dezember wird ARIKA eine spielbare Beta-Phase zum Spiel einläuten. Doch davor werden Besucher von PlayStation Experience 2017 bereits die Gelegenheit haben, Fighting EX Layer am 9. und 10. Dezember in Anaheim, Kalifornien anzuspielen.

via Gematsu