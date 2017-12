Idea Factory hat zwei neue Videos zum Otome Code: Realize ~Shirogane no Kiseki~ veröffentlicht, die sich auf die beiden Figuren Finis und Herlock Sholmes fokussieren. In der letzten News zum Videospiel wurden die Charaktere Abraham Van Helsing, Arsene Lupin, Impey Barbicane, Saint Germain und Victor „Fran“ Frankenstein gezeigt. In Japan erscheint der Titel am 21. Dezember für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu