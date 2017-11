Mehrere Videos zu Code: Realize ~Shirogane no Kiseki~ präsentieren euch insgesamt 34 Minuten aus dem Spielgeschehen. Jede Aufnahme setzt einen Charakter in den Fokus. Zu den gezeigten Figuren gehören Fran, Impey, Lupin, Saint und Van. Die Nebengeschichte spielt in einem Maid-Café in der silbernen Welt.

In Japan erscheint der Titel am 21. Dezember für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu