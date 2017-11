USA: Durch Trophäenpunkte PSN-Guthaben erhalten

By

Was bringen eigentlich die PSN-Trophäen, außer der Erkenntnis, alles erreicht zu haben? In den USA können Spieler damit nun Guthaben zum Einkaufen generieren. Alles, was man dafür benötigt, sind jede Menge Trophäenpunkte, welche unterschiedlich gewichtet sind:

100 Silber-Trophäen: 100 Punkte

25 Gold-Trophäen: 250 Punkte

10 Platin-Trophäen: 1.000 Punkte

Mit der Errungenschaft von 1.000 Punkten erhält man 10 US-Dollar für seinen nächsten Einkauf im PlayStation Store. Bislang gibt es dieses Belohnungssystem nur in den USA. Ob es auch seinen Weg nach Deutschland findet, ist unklar. Würdet ihr das begrüßen und würde es euch dazu animieren, noch mehr Trophäen zu sammeln als sonst?

via Dualshockers