Secret Ninja Arts aus Senran Kagura Burst Re:Newal

Von Marvelous gibt es heute mehrere Videos, die euch aus Senran Kagura Burst Re:Newal die Techniken „Level 1 Secret Ninja Arts“ der Charaktere präsentieren. Dazu gibt es einige neue Bilder zum Videospiel.

Das Remake des ersten Teils der Serie übernimmt die Action aus dem ursprünglichen Sidescroller-Actionspiel und überträgt diese in eine 3D-Spielwelt. Nicht nur die Kämpfe und die Grafiken erfahren eine große Veränderung, sondern auch die Shinobi-Verwandlungen. In Japan erscheint der Titel am 22. Februar 2018 für PlayStation 4.

via Gematsu