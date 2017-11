Okami HD: Capcom veröffentlicht neue Videos

Es ist noch nicht lange her, da hat Capcom einige Videos zu Themes und Pinseltechniken aus Okami HD veröffentlicht. Jetzt legt der Entwickler nach und zeigt neue Trailer, die noch mehr Einblicke in das virtuelle Nippon bieten.

In den Videos lernen wir die Pinselgötter Nuregami und Tachigami kennen. Diese lehren Amaterasu die Techniken Wasserstrahl und Kraftstreich. Außerdem zeigt einer der Filme die Youkai – einen der Gegnertypen im Spiel.

Okami HD erscheint am 12. Dezember für PlayStation 4, Xbox One und PCs in Nordamerika und Europa. Hierzulande gibt es sogar eine Handelsversion, die nur 24,99 Euro kosten wird. In Japan erscheint das Spiel für PCs einen Tag später und für Konsolen am 21. Dezember.

via Gematsu