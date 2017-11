Capcom zeigt neue Videos zu Okami HD

Erst kürzlich teilte Capcom neue Videos zu Okami HD, die diverse Aspekte des Spiels zeigen. Nun werden einige neue Filmchen nachgeliefert, die uns noch mehr Einblicke in das Spiel gewähren. In drei Gameplay-Videos sehen wir den göttlichen Pinsel der Hauptfigur Amaterasu verschiedene Techniken ausführen.

Vier weitere zeigen die unterschiedlichen Themes, die an verschiedene Kaufbedingungen gekoppelt sind. „Celestial Brush Gods: Calendar-Tailored“ ist der japanischen physischen Version des Spiels beigelegt. „Picturesque Scenery“ ist in der japanischen Limited Edition enthalten. Das Theme „Celestial Paintings“ ist eine Dreingabe, wenn man das Spiel über Amazon Japan bestellt. „Demon Caricatures“ bekommt man, wenn man über Geo in Japan bestellt.

Okami HD erscheint am 12. Dezember für PlayStation 4, Xbox One und PCs in Nordamerika und Europa. In Japan erscheint das Spiels für PCs einen Tag später und für Konsolen am 21. Dezember.

Göttlicher Pinsel: Kirschblüten

Göttlicher Pinsel: Restauration

Göttlicher Pinsel: Im Kampf gegen Dämonen

Celestial Brush Gods: Calendar-Tailored

Picturesque Scenery

Celestial Paintings

Demon Caricatures

via Gematsu