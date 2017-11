Okami HD: Capcom veröffentlicht neue Videos

Capcom liefert Video-Nachschub zu ihrem anstehenden Spiel Okami HD. Regelmäßig veröffentlicht der Entwickler Ausschnitte des Titels und zeigt dabei Pinseltechniken und Gegnertypen, denen Protagonistin Amaterasu begegnet. Heute lernen wir die Techniken Mondschein und Sonnenaufgang sowie einen neuen Dämon kennen.

Okami HD erscheint am 12. Dezember für PlayStation 4, Xbox One und PCs in Nordamerika und Europa. Hierzulande gibt es sogar eine Handelsversion, die nur 24,99 Euro kosten wird. In Japan erscheint das Spiel für PCs einen Tag später und für Konsolen am 21. Dezember.

via Gematsu