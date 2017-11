Neue Videos zu Okami HD veröffentlicht

Capcom gewährt uns noch mehr Einblicke in das anstehende Remaster Okami HD und veröffentlicht abermals neue Videos. Diesmal stellt uns der Entwickler die Pinseltechniken Kirschbombe und Sturmwind vor. Außerdem bekommen wir einen weiteren Gegnertypus zu Gesicht.

Okami HD erscheint am 12. Dezember für PlayStation 4, Xbox One und PCs in Nordamerika und Europa. Hierzulande gibt es sogar eine Handelsversion, die nur 24,99 Euro kosten wird. In Japan erscheint das Spiel für PCs einen Tag später und für Konsolen am 21. Dezember.

via Gematsu