Japanische Demo zu Yakuza Kiwami 2 jetzt erhältlich

By

Ab sofort steht im japanischen PlayStation Store eine spielbare Demo zu Yakuza Kiwami 2 zum Download bereit. Die Demo ist 9,89 GB groß und ermöglicht den Spielern, einen Teil der Main-Story des Spiels auszuprobieren. Der Speicherstand kann nicht in die Vollversion übertragen werden.

Yakuza Kiwami 2 erscheint in Japan am 7. Dezember für PlayStation 4 und ist leider nach wie vor nicht offiziell für den Westen angekündigt. Nach der Aufmerksamkeit, die zuletzt Yakuza Zero und Yakuza Kiwami im Westen erfahren haben, und angesichts der Lokalisierung von Yakuza 6 wäre eine Nichtveröffentlichung von Kiwami 2 im Westen aber eine Überraschung.

Wie schon Yakuza Kiwami bekommt auch Yakuza Kiwami 2 die „Kiwami-Behandlung“. Yakuza Kiwami 2 wird mit der Dragon Engine des neuen Yakuza 6 von Grund auf neu gestaltet. Außerdem wird es wieder neue Story-Inhalte, neue Aktivitäten und neue Sprachausgabe geben. Als besonders relevant hebt Sega das neue „Truth of Majima Goro“-Szenario hervor, in dem Goro Majima spielbar sein wird.