Yakuza Kiwami 2: Details zum neuen Szenario und mehr

Sega hat die offizielle Website zu Yakuza Kiwami 2 um neue Details erweitert, die sich mit Charakteren und dem neuen Szenario „The Truth of Majima Goro“ beschäftigen, ebenso mit dem Kampfsystem und weiteren Neuerungen. Zunächst führt Sega in das neue Kapitel mit Goro Majima ein. In dieser Storyeinführung werden Details aus dem Ende von Yakuza Kiwami verraten, ihr solltet sie also mit Vorsicht genießen.

Februar 2016. Zwei Monate nach dem „10 Billion Yen“-Zwischenfall. Yukio Terada, der von Kazuma Kiryu, dem vierten Chairman des Tojo Clans, als fünfter Chairman vorgeschlagen wurde, hat eine neue Politik eingeführt und will mit der „Tojo Clan Reform“ frisches Blut in die Organisation bringen, um den Tojo Clan vor allem an wirtschaftlicher Front nach dem Zusammenbruch neu aufzubauen. Er will diejenigen fördern, die aus den vorhandenen Mitteln das Beste machen, und eliminieren, die das nicht schaffen. Die am härtesten arbeitende Person soll „waka gashira“ werden, und diese Stelle ist derzeit vakant. Majima-Family-Boss Goro Majima, der viel Profit durch den Kauf und Verkauf auf dem Immobilienmarkt verdiente, und Uematsu-Family-Boss Akinobu Uematsu, der immer mehr Einfluss erlangte, konkurrieren um die Position des „waka gashira“. Zu diesem Zeitpunkt wird das Majima-Family-Office von einem Mann angegriffen, der scheinbar in Verbindung zur Uematsu-Family steht. In Eigenregie macht sich Majima auf zum Uematsu-Office. Doch sehr schnell entwickelt sich die Szenerie zu etwas, das er nicht kommen sah…

Die offizielle Website stellt zudem einige neue und wiederkehrende Charaktere vor. Gespannt sein dürften Fans von Yakuza Zero auf den Auftritt von Makoto Makimura, die sich erholt hat und in Sotenbori als Chiropraktikerin arbeitet. Ryouta Kawamura ist ein Neuling an der Seite von Majima Goro. Er bewundert Majima und dient ihm als Fahrer und für dessen persönliche Belange.

Ein Neuling ist auch Kei Iibuchi. Er ist ein Experte des Gesprächs, ist sehr intelligent, verfügt über viel Wissen und handelt rational. Wie auch Uematsu wurde Iibuchi in etwa zu der Zeit der Anführer eines Sub-Clans, als Terada als fünfter Chairman des Tojo Clans eingesetzt wurde. Mit Uematsu verbindet ihn eine Geben-und-Nehmen-Beziehung. Iibuchi verachtet die alten Anführer und ihre seiner Meinung nach veralteten Werte. Akinobu Uematsu ist derzeit der Mann, der dem Tojo Clan den meisten Profit bringt. Terada achtet ihn dementsprechend.

Was das Kampfsystem angeht, stellt Sega die „Charge Attack“ vor, die den Gegner nach einem kurzen Aufladen mit einem Punch niederstreckt. Dank „Pocket Weapons“ kann man jederzeit seine Lieblingswaffen bei sich führen und sie beim harten Kämpfen als einen Vorteil ausspielen. Außerdem wird auch das Komaki-Training wieder mit dabei sein. Neu sind die „Friendship Heat Actions“, mächtige Finisher, die auf Bekanntschaften von Kiryu basieren. Wenn Kiryu die Kyushi Ichiban Boshi Ramenbar regelmäßig besucht, freundet er sich mit dem Manager an und im Kampf kann er dann auf eine „Friendship Heat Action“ zurückgreifen, bei der er den Gegner mit einer Schüssel Ramen attackiert.

Auch dem „Clan Creator“, den wir euch kürzlich schon vorstellten, widmet Sega einen Abschnitt auf der offiziellen Website. Es handelt sich hierbei um ein umfassendes Minispiel in Yakuza Kiwami 2. In einer Art Echtzeitstrategiespiel-System bekämpft ihr euch mit anderen Clans, erweitert euren Clan um neue Mitstreiter und schützt so Májima Constructions, eine Firma von Goro Majima, vor feindlichen Angriffen.

Yakuza Kiwami 2 erscheint am 7. Dezember in Japan für PlayStation 4.

via Gematsu