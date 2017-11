Gintama Rumble ist spielbar auf der Jump Festa

By

Bandai Namco hat zwei neue TV-Spots zu Gintama Rumble veröffentlicht und mitgeteilt, dass der Titel zum ersten Mal auf dem Event Jump Festa 2018 spielbar sein wird. Das Ereignis findet vom 16. bis zum 17. Dezember in Chiba (Makuhari-Messe) statt. Dort kann das Videospiel von interessierten Leuten ausprobiert werden. Wie bereits bekannt ist, sind die beiden Kapitel „Shogun Assassination Chapter“ und „Farewell, Shinsengumi Chapter“ ein Teil des Actionspiels.

In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu