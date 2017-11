Gal Gun 2 erscheint 2018 im Westen für PS4 & Switch

Wie PQube mitteilte, wird Gal Gun 2 im Frühling 2018 für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Europa und Nordamerika erscheinen. Kürzlich hat der Titel seinen Veröffentlichungstermin für Japan erhalten. In dieser Region soll das Videospiel am 15. März 2018 in den Handel gelangen.

Die Serie Gal Gun dreht sich um einen „unglücklichen“ jungen Mann, der durch einen Unfall plötzlich ganz beliebt unter den Damen wird. Seine Mission lautet, seine wahre Liebe zu finden. Allerdings stellen sich ihm alle Mädchen in den Weg, denn jede von ihnen fühlt sich als Partnerin auserkoren. Seine Waffe ist die Fähigkeit „Pheromone Shot“, mit der er die Damen euphorisch macht und sie sich vom Hals hält.

Der Protagonist ist ein ganz gewöhnlicher Schüler, der eine High School besucht. Eines Tages bemerkt er eine App auf seinem Smartphone, an deren Installation er sich nicht erinnern kann. Als er die App berührt, erscheint vor seinen Augen eine Pappschachtel, in der sich suspekte Objekte befinden wie eine Brille und eine Vorrichtung. Neugierig zieht der Held die Brille an und sieht einen Engel, der ihm verkündet, dass er auserwählt ist, um Dämonen zu vertreiben.

Der Held beschließt, gemeinsam mit dem Engel Risu zu arbeiten, um Kurona, die ihre Streiche an der Schule spielt und dabei Grenzen überschreitet, zu vertreiben.

via Gematsu