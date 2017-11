Veröffentlichungstermin für Gal Gun 2 in Japan

By

In Japan wird laut der aktuellen Ausgabe der Weekly Famitsu Gal Gun 2 am 15. März 2018 für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Kombiniert man die Anzahl der Lehrerinnen gemeinsam mit den Schülerinnen, werden sich über 70 Damen in der Schule befinden.

Die Serie Gal Gun dreht sich um einen „unglücklichen“ jungen Mann, der durch einen Unfall plötzlich ganz beliebt unter den Damen wird. Seine Mission lautet, seine wahre Liebe zu finden. Allerdings stellen sich ihm alle Mädchen in den Weg, denn jede von ihnen fühlt sich als Partnerin auserkoren. Seine Waffe ist die Fähigkeit „Pheromone Shot“, mit der er die Damen euphorisch macht und sie sich vom Hals hält.

Neben der Dämonenjägerin Risu gibt es zwei neue Heldinnen. Chiru lebt für sich und Nanako ist eine Kindheitsfreundin und eine Klassenkameradin des Helden. Natürlich darf Kurona in diesem Ableger nicht fehlen. Auch das Werkzeug „Demon Sweeper“ feiert seine Rückkehr aus Gal Gun VR. Mit diesem Sauger entfernt ihr die Aura, wenn die Damen von Dämonen besessen sind. Vielleicht findet ihr im kommenden Abenteuer noch andere Sachen, die ihr einsaugen könnt. Außerdem ist der Modus Doki Doki in diesem Spiel zu finden.

via Gematsu